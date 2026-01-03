Трамп заявил о применении Венесуэлой наступательного вооружения

В ходе специальной пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что его операция в Венесуэле была продиктована не только борьбой наркотрафиком, но и вопросами безопасности. По его словам, режим Николаса Мадуро тайно накапливал наступательные вооружения и, что самое важное, реально применил их против американского спецназа во время ночной атаки. При этом Трамп, не вдаваясь в подробности, обвинил Каракас в превращении страны в плацдарм для «иностранных противников».