Трамп заявил о применении Венесуэлой наступательного вооружения

В ходе специальной пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что его операция в Венесуэле была продиктована не только борьбой наркотрафиком, но и вопросами безопасности. По его словам, режим Николаса Мадуро тайно накапливал наступательные вооружения и, что самое важное, реально применил их против американского спецназа во время ночной атаки. При этом Трамп, не вдаваясь в подробности, обвинил Каракас в превращении страны в плацдарм для «иностранных противников».
«Более того, при свергнутом диктаторе Мадуро Венесуэла все чаще предоставляла убежище иностранным противникам в нашем регионе и наращивала наступательные вооружения, которые могли угрожать нашей жизни, и они применили это оружие прошлой ночью. Они применили это оружие прошлой ночью, возможно, в сговоре с картелями, действующими вдоль нашей границы», — заявил глава государства на итоговой пресс-конференции.
Американский лидер ранее признал, что во время штурма был поврежден вертолет ВВС США, а несколько бойцов элитного подразделения получили ранения.