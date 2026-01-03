Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о применении Венесуэлой наступательного вооружения

В ходе специальной пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что его операция в Венесуэле была продиктована не только борьбой наркотрафиком, но и вопросами безопасности.

В ходе специальной пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что его операция в Венесуэле была продиктована не только борьбой наркотрафиком, но и вопросами безопасности. По его словам, режим Николаса Мадуро тайно накапливал наступательные вооружения и, что самое важное, реально применил их против американского спецназа во время ночной атаки. При этом Трамп, не вдаваясь в подробности, обвинил Каракас в превращении страны в плацдарм для «иностранных противников».

«Более того, при свергнутом диктаторе Мадуро Венесуэла все чаще предоставляла убежище иностранным противникам в нашем регионе и наращивала наступательные вооружения, которые могли угрожать нашей жизни, и они применили это оружие прошлой ночью. Они применили это оружие прошлой ночью, возможно, в сговоре с картелями, действующими вдоль нашей границы», — заявил глава государства на итоговой пресс-конференции.

Американский лидер ранее признал, что во время штурма был поврежден вертолет ВВС США, а несколько бойцов элитного подразделения получили ранения.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше