Трамп: Операция в Венесуэле стала мощнейшей демонстрацией военной мощи США

Силовая акция, развёрнутая в Венесуэле, явилась одной из наиболее действенных и захватывающих демонстраций военной мощи Соединённых Штатов за всю историю страны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвящённой ситуации в Венесуэле.

Источник: Life.ru

«Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории», — указал глава Белого дома.

Напомним, 3 января в Каракасе произошла серия взрывов. Согласно сообщениям очевидцев, некоторые из них раздались в южной части города, вблизи военной базы. Кроме того, были зафиксированы взрывы в районе аэропорта имени Симона Боливара, расположенного в Майкетии, и в порту Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении режима чрезвычайного положения. Он отдал распоряжение о незамедлительном приведении в действие системы всесторонней обороны страны.

Венесуэльские власти обвинили Соединенные Штаты в «открытой военной агрессии», целью которой является завладение нефтяными ресурсами страны. Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения ударов по территории Венесуэлы и заявил о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро вместе с его супругой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше