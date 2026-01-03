Трамп: Операция в Венесуэле стала мощнейшей демонстрацией военной мощи США

«Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории», — указал глава Белого дома.
Напомним, 3 января в Каракасе произошла серия взрывов. Согласно сообщениям очевидцев, некоторые из них раздались в южной части города, вблизи военной базы. Кроме того, были зафиксированы взрывы в районе аэропорта имени Симона Боливара, расположенного в Майкетии, и в порту Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении режима чрезвычайного положения. Он отдал распоряжение о незамедлительном приведении в действие системы всесторонней обороны страны.
Венесуэльские власти обвинили Соединенные Штаты в «открытой военной агрессии», целью которой является завладение нефтяными ресурсами страны. Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения ударов по территории Венесуэлы и заявил о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро вместе с его супругой.
