Трамп сказал, что действия США в Венесуэле является «предупреждением всем»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую операцию против венесуэлы следует рассматривать как «предупреждение всем, кто будет угрожать суверенитету США».

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую операцию против венесуэлы следует рассматривать как «предупреждение всем, кто будет угрожать суверенитету США».

США провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Многие СМИ сообщали. что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.

Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».

