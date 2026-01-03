Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штрак-Циммерманн назвала атаку США на Венесуэлу угрозой Дании и Гренландии

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии Германии назвала действия США в Венесуэле явной угрозой для Дании и Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн от партии Свободных демократов Германии охарактеризовала действия Вашингтона в Венесуэле как явную угрозу со стороны президента США Дональда Трампа для Дании и Гренландии.

В интервью медиагруппе Funke она отметила, что Трамп не уведомил Сенат США о своих планах атаковать объекты в Венесуэле. Штрак-Циммерманн подчеркнула, что это является прямой угрозой и демонстрирует готовность Трампа применять силу, если не удается достичь своих целей мирным путем.

Она также считает, что оправдание действий США может окончательно подорвать доверие к Западу.

Депутат Европарламента призвала Европу не терять время и начать формировать единую внешнюю политику и политику безопасности. По ее словам, каждой европейской стране следует осознать, что необходимо занять свое место за международным политическим столом, иначе они рискуют оказаться «в меню».

Напомним, что 3 января в столице Венесуэлы в Каракасе около 02:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) прогремели взрывы. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон осуществил успешную масштабную военную операцию на территории Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше