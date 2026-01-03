Штрак-Циммерманн назвала атаку США на Венесуэлу угрозой Дании и Гренландии

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн от партии Свободных демократов Германии охарактеризовала действия Вашингтона в Венесуэле как явную угрозу со стороны президента США Дональда Трампа для Дании и Гренландии.
В интервью медиагруппе Funke она отметила, что Трамп не уведомил Сенат США о своих планах атаковать объекты в Венесуэле. Штрак-Циммерманн подчеркнула, что это является прямой угрозой и демонстрирует готовность Трампа применять силу, если не удается достичь своих целей мирным путем.
Она также считает, что оправдание действий США может окончательно подорвать доверие к Западу.
Депутат Европарламента призвала Европу не терять время и начать формировать единую внешнюю политику и политику безопасности. По ее словам, каждой европейской стране следует осознать, что необходимо занять свое место за международным политическим столом, иначе они рискуют оказаться «в меню».
Напомним, что 3 января в столице Венесуэлы в Каракасе около 02:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) прогремели взрывы. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон осуществил успешную масштабную военную операцию на территории Венесуэлы.