Количество сбитых БПЛА, приближавшихся к Москве, достигло семи

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что количество беспилотников, сбитых средствами ПВО Минобороны России за час, достигло семи.

Московский мэр рассказал о первом сбитом беспилотном аппарате в 19.37, о втором в 19.47, еще о двух в 20.03, о двух в 20.11 и одном в 20.19.

К месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб.

