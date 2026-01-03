Количество сбитых БПЛА, приближавшихся к Москве, достигло семи

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что количество беспилотников, сбитых средствами ПВО Минобороны России за час, достигло семи.
Московский мэр рассказал о первом сбитом беспилотном аппарате в 19.37, о втором в 19.47, еще о двух в 20.03, о двух в 20.11 и одном в 20.19.
К месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб.
