В Берлине около 50 тыс. домохозяйств остались без электричества

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек остались без электричества в Берлине из-за возгорания подвесного кабельного моста, не исключен поджог. Об этом сообщила в социальной сети X полиция Берлина, информирует ТАСС.
По информации правоохранительных органов, свидетель проинформировал правоохранительные органы о возгорании кабелей в районе Лихтерфельде примерно в 06.45 по местному времени (08.45 по минскому времени). Пожарным удалось потушить огонь, однако в ряде районов города нарушено энергоснабжение. Уголовная полиция находится на месте и ведет расследование по подозрению в поджоге.
На данный момент неизвестно, когда будут устранены последствия возгорания. Оператор Stromnetz Berlin проводит необходимые работы, однако не исключает, что многие потребители останутся без электричества вплоть до 8 января.
Помимо этого, нарушена работа мобильной связи. -0-