В Берлине около 50 тыс. домохозяйств остались без электричества

По информации правоохранительных органов, свидетель проинформировал правоохранительные органы о возгорании кабелей в районе Лихтерфельде примерно в 06.45 по местному времени (08.45 по минскому времени). Пожарным удалось потушить огонь, однако в ряде районов города нарушено энергоснабжение. Уголовная полиция находится на месте и ведет расследование по подозрению в поджоге.