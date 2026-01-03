Ричмонд
Пентагон рассказал об операции по захвату Мадуро

Глава объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что операция в Венесуэле готовилась несколько месяцев. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Эта операция… стала кульминацией многомесячного планирования и подготовки», — сказал генерал Кейн. Он добавил, что удар был нанесён «скрытно, точно и в самые тёмные часы» 2 января.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его вывозе из страны. Власти Венесуэлы не знают местонахождения президента, потребовали доказательств, что он жив, и намерены созвать заседание СБ ООН.

МИД России назвал действия США «неприемлемым посягательством на суверенитет».

