Венесуэла сбила один самолет США

Во время ночного налета на Каракас один из американских самолетов попал под обстрел и получил повреждения.

Во время ночного налета на Каракас один из американских самолетов попал под обстрел и получил повреждения. Несмотря на удар, борт смог остаться в строю и завершить миссию. Ожесточенное сопротивление венесуэльских сил началось в момент эвакуации и элитным подразделениям США пришлось прорываться из страны, ведя встречные бои «в целях самообороны». Об этом на пресс-конференции в Мар-а-Лаго заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

«Один из наших самолетов был подбит, но остался в пригодном для полета состоянии… Когда силы начали выходить из Венесуэлы, произошло несколько боевых столкновений», — сообщил высокопоставленный военачальник, стоя рядом с президентом Дональдом Трампом.

Как уточняет телеканал CNN, наземные группы получали разведданные в режиме реального времени, что позволило им маневрировать в «сложной обстановке» без лишнего риска. Генерал Кейн подчеркнул, что подбитая машина оставалась в воздухе до конца операции и в итоге благополучно вернулась домой.

Накануне Дональд Трамп признался, что наблюдал за штурмом спальни Николаса Мадуро в прямом эфире, сравнив «скорость и насилие» действий своих солдат с захватывающим телешоу.

