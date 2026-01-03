Венесуэла сбила один самолет США

Во время ночного налета на Каракас один из американских самолетов попал под обстрел и получил повреждения. Несмотря на удар, борт смог остаться в строю и завершить миссию. Ожесточенное сопротивление венесуэльских сил началось в момент эвакуации и элитным подразделениям США пришлось прорываться из страны, ведя встречные бои «в целях самообороны». Об этом на пресс-конференции в Мар-а-Лаго заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.