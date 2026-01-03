Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отличное соседство: Президент Молдовы попала в список личностей года британского таблоида вместе с человеком из ИГИЛ, разыскиваемым СИБом за терроризм

3 ноября 2025 г. СИБ внес президента Сирии в список лиц, вовлеченных в террористическую деятельность и распространение оружия массового уничтожения [видео]

Источник: Комсомольская правда

А вы вообще видели список лидеров от британской Telegraf, который возглавила президент Санду?

А вот он:

5. Президент Замбии Хакаинде Хичилема.

4. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

3. Президент Аргентины Хавьер Милей.

2. Президент Италии Джорджия Мелони.

1. Ну, вы знаете.

Интересно, что 3 ноября 2025 г. СИБ внес президента Сирии в список лиц, вовлеченных в террористическую деятельность и распространение оружия массового уничтожения.

А теперь он и Санду в одном топе. Отличное соседство!

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше