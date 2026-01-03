А вы вообще видели список лидеров от британской Telegraf, который возглавила президент Санду?
А вот он:
5. Президент Замбии Хакаинде Хичилема.
4. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа.
3. Президент Аргентины Хавьер Милей.
2. Президент Италии Джорджия Мелони.
1. Ну, вы знаете.
Интересно, что 3 ноября 2025 г. СИБ внес президента Сирии в список лиц, вовлеченных в террористическую деятельность и распространение оружия массового уничтожения.
А теперь он и Санду в одном топе. Отличное соседство!
