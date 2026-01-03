Ричмонд
Трамп посоветовал президенту одной страны «беречь свою задницу»

Американский президент Дональд Трамп сказал, что предупреждения в отношении руководителя Колумбии Густаво Петро, остаются в силе.

Трамп заявил, что Петро следует «беречь свою задницу»".

Также американский руководитель сказал, что США «хотят помочь» народу Кубы.

США провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента.

Многие СМИ сообщали. что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.

Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше