Пентагон: в операции по захвату Мадуро участвовали более 150 самолетов

«Более 150 самолетов были запущены по всему Западному полушарию», — заявил представитель Минобороны США на пресс-конференции во Флориде.
Кейни сообщил об использовании беспилотников в ходе операции в Венесуэле истребителей F-22, F-35, F-18, бомбардировщиков B-1 и B-2, а также большого числа беспилотников.
Напомним, минувшей ночью американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили ее президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, находившихся, по информации СМИ в доме на территории военной базы в районе Каракаса. Главу Венесуэлы с женой вывезли из страны на вертолете.
В связи с произошедшим МИД РФ обратился к американским властям с призывом освободить Мадуро и его супругу.