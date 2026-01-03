Ричмонд
Пентагон: в операции по захвату Мадуро участвовали более 150 самолетов

В Минобороны США заявили об участии в операции в Венесуэле истребителей, бомбардировщиков и множества дронов.

Источник: Аргументы и факты

В проведенной американскими военными операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро было задействовано свыше полутора сотен самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэна Кейна.

«Более 150 самолетов были запущены по всему Западному полушарию», — заявил представитель Минобороны США на пресс-конференции во Флориде.

Кейни сообщил об использовании беспилотников в ходе операции в Венесуэле истребителей F-22, F-35, F-18, бомбардировщиков B-1 и B-2, а также большого числа беспилотников.

Напомним, минувшей ночью американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили ее президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, находившихся, по информации СМИ в доме на территории военной базы в районе Каракаса. Главу Венесуэлы с женой вывезли из страны на вертолете.

В связи с произошедшим МИД РФ обратился к американским властям с призывом освободить Мадуро и его супругу.

