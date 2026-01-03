Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Трамп: Венесуэла применила наступательные вооружения

Трамп заявил, что Венесуэла наращивала свои наступательные вооружения и применяла их во время атаки США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Венесуэла увеличивала свои наступательные вооружения и использовала их во время атаки США.

Он отметил, что под руководством Николаса Мадуро Венесуэла всё чаще стала предоставлять убежище иностранным противникам в регионе и наращивала арсенал вооружений, которые могли представлять угрозу для США.

По его словам, в Венесуэле использовали это оружие прошлой ночью, возможно, в сговоре с картелями, действующими вдоль границы.

Ранее председатель подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, представляющая Свободную демократическую партию Германии, охарактеризовала действия США в Венесуэле как явную угрозу от президента Дональда Трампа для Дании и Гренландии.

