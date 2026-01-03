Ричмонд
Трамп заявил, что в ходе украинского урегулирования достигнут прогресс

Американский президент США Дональд Трамп предположил, что в ходе урегулирования украинского конфликта был достигнут прогресс.

Трамп также сказал в ходе пресс-конференции, что не вполне удовлетворен ходом переговоров.

Как утверждает президент США, он не обсуждал с Путиным свои планы атаковать Венесуэлу.

Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

