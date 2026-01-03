«Я не в восторге от Путина»: Трамп снова заявил о разочаровании

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, неожиданно заговорил о России и Украине. Он в очередной раз заявил, что не в восторге от президента России Владимира Путина, так как переговоры по украинскому урегулированию затягиваются. Хотя до этого Трамп и Путин проводили телефонную беседу о которой сообщал помощник президента России Юрий Ушаков и в ходе этого разговора было достигнуто понимание.
«Я не в восторге от Путина», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что не удовлетворен тем, как продвигается диалог с Москвой и тем, что в украинском конфликте гибнет слишком много людей.
«Это война Байдена, Зеленского и Путина, я вошел в эту ситуацию, и там бардак», — заявил Трамп, в очередной раз повторив тезис о том, что считал это противостояние «самым легким конфликтом», который можно быстро урегулировать, однако пока ему не удалось посадить стороны за стол переговоров. При этом Трамп все же отметил некий «прогресс».