«Я не в восторге от Путина»: Трамп снова заявил о разочаровании

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, неожиданно заговорил о России и Украине. Он в очередной раз заявил, что не в восторге от президента России Владимира Путина, так как переговоры по украинскому урегулированию затягиваются. Хотя до этого Трамп и Путин проводили телефонную беседу о которой сообщал помощник президента России Юрий Ушаков и в ходе этого разговора было достигнуто понимание.