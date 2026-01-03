Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не в восторге от Путина»: Трамп снова заявил о разочаровании

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, неожиданно заговорил о России и Украине.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, неожиданно заговорил о России и Украине. Он в очередной раз заявил, что не в восторге от президента России Владимира Путина, так как переговоры по украинскому урегулированию затягиваются. Хотя до этого Трамп и Путин проводили телефонную беседу о которой сообщал помощник президента России Юрий Ушаков и в ходе этого разговора было достигнуто понимание.

«Я не в восторге от Путина», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что не удовлетворен тем, как продвигается диалог с Москвой и тем, что в украинском конфликте гибнет слишком много людей.

«Это война Байдена, Зеленского и Путина, я вошел в эту ситуацию, и там бардак», — заявил Трамп, в очередной раз повторив тезис о том, что считал это противостояние «самым легким конфликтом», который можно быстро урегулировать, однако пока ему не удалось посадить стороны за стол переговоров. При этом Трамп все же отметил некий «прогресс».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше