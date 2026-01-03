Пентагон заявил, что США могут «применить свою волю» в любом месте планеты

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Америка может «применить свою волю» в любой точке планеты. Об этом он заявил в своём выступлении.
«Как сказал президент Трамп, наши противники должны видеть, что Америка может применить свою волю везде и в любое время», — сказал глава военного ведомства.
Это заявление прозвучало на фоне недавней военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро.
Вашингтон подтверждает, что готовился к ней несколько месяцев и не понёс потерь в личном составе.
