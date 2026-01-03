Ричмонд
Трамп заявил, что хочет быстро вывести силы США из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что хотел бы быстро вывести силы США из Венесуэлы, но заявил, что этот процесс потребует времени.

Источник: AP 2024

«Я бы хотел сделать это быстро, но на это потребуется время, необходимое для восстановления (страны — ред.)», — сказал Трамп журналистам.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

