ЦАХАЛ: Израиль атаковал на севере Газы ракетную установку

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар в северной части сектора Газа, его целью была ракетная установка, подготовленная к обстрелу израильского города Сдерот. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ нанес удар на севере сектора Газа и уничтожил шахту, в которой находилась заряженная и готовая к запуску ракетная установка, нацеленная на город Сдерот. Ракетная установка была установлена и заряжена террористической организацией ХАМАС после вступления в силу режима прекращения огня [в секторе Газа], что является грубым нарушением соглашения», — говорится в заявлении.

В армейской пресс-службе отметили, что «перед ударом были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения», среди которых военные перечислили «использование высокоточных боеприпасов» и «наблюдение с воздуха». ЦАХАЛ «находится на позициях в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня» и «продолжит действовать по устранению любой угрозы», заверили в армейском ведомстве.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше