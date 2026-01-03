ЦАХАЛ: Израиль атаковал на севере Газы ракетную установку

«ЦАХАЛ нанес удар на севере сектора Газа и уничтожил шахту, в которой находилась заряженная и готовая к запуску ракетная установка, нацеленная на город Сдерот. Ракетная установка была установлена и заряжена террористической организацией ХАМАС после вступления в силу режима прекращения огня [в секторе Газа], что является грубым нарушением соглашения», — говорится в заявлении.
В армейской пресс-службе отметили, что «перед ударом были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения», среди которых военные перечислили «использование высокоточных боеприпасов» и «наблюдение с воздуха». ЦАХАЛ «находится на позициях в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня» и «продолжит действовать по устранению любой угрозы», заверили в армейском ведомстве.