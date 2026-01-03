ЦАХАЛ: Израиль атаковал на севере Газы ракетную установку

В армейской пресс-службе отметили, что «перед ударом были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения», среди которых военные перечислили «использование высокоточных боеприпасов» и «наблюдение с воздуха». ЦАХАЛ «находится на позициях в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня» и «продолжит действовать по устранению любой угрозы», заверили в армейском ведомстве.