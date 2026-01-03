Трамп назвал операцию в Венесуэле одной из самых эффективных в истории США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция, проведённая в Венесуэле, стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи за всю историю страны.
На пресс-конференции, проходившей в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отметил, что это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в истории США.
Напомним, что 3 января в Каракасе около 02:00 по местному времени прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия американских военных как успешные и сообщил, что они захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Удар американских вооружённых сил по Венесуэле длился меньше получаса.
После этого Трамп отметил, что не исключает возможности проведения второй волны военных действий против Венесуэлы и добавил, что Вашингтон к этому готов.