Трамп предположил, что украинский конфликт приносит Соединенным штатам деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не теряют деньги из-за украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не теряют деньги из-за украинского конфликта.

Трамп предположил, что деньги Соединенные штаты посредством конфликта зарабатывают.

Американский президент также предположил, что в ходе урегулирования украинского конфликта был достигнут прогресс.

Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

