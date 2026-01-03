Трамп предположил, что украинский конфликт приносит Соединенным штатам деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не теряют деньги из-за украинского конфликта.
Трамп предположил, что деньги Соединенные штаты посредством конфликта зарабатывают.
Американский президент также предположил, что в ходе урегулирования украинского конфликта был достигнут прогресс.
Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше