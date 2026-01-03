Рыженков и Лавров в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА /. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
В ходе беседы стороны обсудили развитие ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла.
Руководители внешнеполитических ведомств Беларуси и России сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.
Министры договорились о тесной координации усилий на основных международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Целью такой координации является незамедлительное возвращение ситуации в правовое русло и обеспечение всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий. -0-
