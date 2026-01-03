Ричмонд
Рыженков и Лавров в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации в Венесуэле

В ходе беседы стороны обсудили развитие ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла.

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА /. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы МИД: Беларусь заявляет о поддержке правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совбеза ООН Рыженков в телефонном разговоре с венесуэльским коллегой выразил поддержку правительству Венесуэлы Россия осудила агрессию против Венесуэлы и поддержал созыв Совбеза ООН.

Руководители внешнеполитических ведомств Беларуси и России сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Министры договорились о тесной координации усилий на основных международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Целью такой координации является незамедлительное возвращение ситуации в правовое русло и обеспечение всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий. -0-

Операция США в Венесуэле. Заявление Трампа В Каракасе произошло не менее семи взрывов, на юге города отключилось электричество В результате удара США по Венесуэле есть погибшие и пострадавшие Мадуро приказал развернуть комплексную оборону Венесуэлы Мадуро ввел чрезвычайное положение в связи с атакой на Венесуэлу Трамп: Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из Венесуэлы США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в «наркотерроризме».

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
