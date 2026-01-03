Трамп фактически признал, что президентом Венесуэлы стала Делси Родригес

При этом он утверждал, что у Родригес уже состоялся продолжительный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. «И она сказала: “Мы сделаем все, что вам необходимо”. Но в действительности выбора у нее нет», — сказал хозяин Белого дома. Он также сообщил о намерении США взять на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.