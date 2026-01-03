Трамп обозначил новых управителей Венесуэлы

Управление страной возьмут два чиновника из администрации президента США.
Президент США Дональд Трамп заявил о создании временного правительства в Венесуэле под эгидой США. Американцы пока не могут обеспечить переход власти в республике после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти», — сказал Трамп на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
В список нового временного правительства Венесуэлы войдут высокопоставленные американские чиновники: госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Также президент США допустил дальнейшее нахождение ВС США в стране.