Трамп обозначил новых управителей Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о создании временного правительства в Венесуэле под эгидой США. Американцы пока не могут обеспечить переход власти в республике после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Управление страной возьмут два чиновника из администрации президента США.

Президент США Дональд Трамп заявил о создании временного правительства в Венесуэле под эгидой США. Американцы пока не могут обеспечить переход власти в республике после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти», — сказал Трамп на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В список нового временного правительства Венесуэлы войдут высокопоставленные американские чиновники: госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Также президент США допустил дальнейшее нахождение ВС США в стране.

