Трамп: вторая атака против Венесуэлы может оказаться более мощной

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что если будет осуществлена вторая атака на Венесуэлу, она будет значительно сильнее той, в которой был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро.
По его словам, первый удар был точечный, но у США есть волна гораздо сильнее.
Ранее Трамп отметил, что не исключает возможности проведения второй волны военных действий против Венесуэлы и добавил, что Вашингтон полностью готов к этому.
Трамп охарактеризовал первую проведённую операцию в Венесуэле как одну из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи за всю историю страны.
Напомним, что во время атаки президент Мадуро и его супруга были задержаны американскими военными. По словам Трампа, их вывезли из Венесуэлы на вертолёте. После этого генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила о предъявлении Мадуро обвинений в наркотерроризме и незаконном хранении оружия.
В свою очередь, МИД России призвал Соединённые Штаты освободить захваченного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.