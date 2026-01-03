Ричмонд
Трамп: вторая атака против Венесуэлы может оказаться более мощной

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проведения второй атаки на Венесуэлу она окажется намного мощнее первой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что если будет осуществлена вторая атака на Венесуэлу, она будет значительно сильнее той, в которой был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро.

По его словам, первый удар был точечный, но у США есть волна гораздо сильнее.

Ранее Трамп отметил, что не исключает возможности проведения второй волны военных действий против Венесуэлы и добавил, что Вашингтон полностью готов к этому.

Трамп охарактеризовал первую проведённую операцию в Венесуэле как одну из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи за всю историю страны.

Напомним, что во время атаки президент Мадуро и его супруга были задержаны американскими военными. По словам Трампа, их вывезли из Венесуэлы на вертолёте. После этого генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила о предъявлении Мадуро обвинений в наркотерроризме и незаконном хранении оружия.

В свою очередь, МИД России призвал Соединённые Штаты освободить захваченного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

