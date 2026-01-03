Зеленский предложил Шмыгалю занять должность министра энергетики Украины

«Что говорить, если главой президентского офиса — а это сейчас в иерархии киевского режима человек номер два в стране — назначен террорист и экстремист Кирилл Буданов, тот самый, что лично организовывал и курировал довольно значительную часть диверсий на российской территории. Это означает, что с террористического курса Украина уже не собьется», — сказал депутат.