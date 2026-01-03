Ричмонд
Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой в переходный период

Американский президент рассказал, до каких пор США намерены управлять Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты возьмут на себя управление Венесуэлой в течение переходного периода, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции во Флориде.

«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», — уточнил президент США.

По словам Трампа, США намерены исключить возможность чьего-либо вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Глава Белого дома заявил о желании быстро вывести американские силы из Венесуэлы, но отметил, что на это потребуется время.

Напомним, в ночь на субботу Соединенные Штаты нанесли удары по территории Венесуэлы.

Президент страны Николас Мадуро и его супруга Флорес были захвачены американскими военными. Их вывезли из Венесуэлы на вертолете. По словам американского генпрокурора Памелы Бонди, лидера Венесуэлы и его жену планируется судить в США.

В МИД РФ призвали американские власти освободить Мадуро и Флорес.

