Офицер спецслужб оценил странное первое фото Мадуро в маске и наушниках

Спецслужбы США надели на захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро очки и наушники, чтобы он не понимал, куда его везут, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, эскалация началась осенью 2025 года, когда США объявили о борьбе с наркокартелями в Карибском море. В конце декабря Трамп пообещал наземные удары по объектам картелей в Латинской Америке, а в ночь на 3 января 2026 года крылатые ракеты обрушились на столицу Венесуэлы.
В тот же день Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Он уточнил, что супругов перевозят в Нью-Йорк, где они предстанут перед судом. Трамп также опубликовал фото венесуэльского политика. На нем были черная маска и наушники с шумоподавлением.
«Это распространенная практика для того, чтобы задержанный не представлял, куда его перевозят и где он находится. В прошлом веке на голову надевали чёрный мешок или завязывали глаза, теперь отдаётся своеобразная дань современным технологиям, которые выражаются в виде черных очков и других дополнительных атрибутов при задержании и перемещении лица», — отметил Иванников.
На Мадуро также заметили форму Управления по борьбе с наркотиками.
«Мадуро не случайно одели в одежду, которую используют при задержании наркопреступников, это является актом устрашения. США в очередной раз цинично демонстрируют свою вседозволенность. И те руководители государств, которые до сих пор находились вполоборота к американской государственности, теперь от нее однозначно отвернутся. Это похищение больше сыграет отрицательную роль для США», — добавил эксперт.
