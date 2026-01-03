Офицер спецслужб оценил странное первое фото Мадуро в маске и наушниках

В тот же день Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Он уточнил, что супругов перевозят в Нью-Йорк, где они предстанут перед судом. Трамп также опубликовал фото венесуэльского политика. На нем были черная маска и наушники с шумоподавлением.