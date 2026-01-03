Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США включили в список обвиняемых по делу Мадуро его сына

США добавили в список обвиняемых по делу Мадуро его супругу, сына, министра внутренних дел и юстиции, а также одного из лидеров группировки «Трен де Арагуа».

Источник: Аргументы и факты

США включили в список обвиняемых по уголовному делу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро его жену и сына, а также министра внутренних дел и юстиции и одного из лидеров венесуэльской группировки «Трен де Арагуа». Обновлённая версия обвинений была опубликована генеральным прокурором США Памелой Бонди.

В списке обвиняемых указаны шесть человек, включая самого Николаса Мадуро, его супругу Силию Аделию Флорес, их сына Николаса Мадуро Гуэрра, министра внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо Рондона, его предшественника на этом посту Рамона Родригеса Чачина и лидера группировки «Трен де Арагуа» Экторa Растенфорда Герреро Флореса.

В обвинительном акте говорится, что на протяжении более 25 лет венесуэльские руководители систематически предавали доверие населения и коррупционировали ранее законные учреждения, чтобы организовать ввоз значительных объёмов наркотиков в США.

Кроме того, подчёркивается, что Николас Мадуро использовал свои незаконно приобретённые полномочия в сотрудничестве с сообщниками для доставки запрещённых веществ в США.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше