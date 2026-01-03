США включили в список обвиняемых по делу Мадуро его сына

США включили в список обвиняемых по уголовному делу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро его жену и сына, а также министра внутренних дел и юстиции и одного из лидеров венесуэльской группировки «Трен де Арагуа». Обновлённая версия обвинений была опубликована генеральным прокурором США Памелой Бонди.
В списке обвиняемых указаны шесть человек, включая самого Николаса Мадуро, его супругу Силию Аделию Флорес, их сына Николаса Мадуро Гуэрра, министра внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо Рондона, его предшественника на этом посту Рамона Родригеса Чачина и лидера группировки «Трен де Арагуа» Экторa Растенфорда Герреро Флореса.
В обвинительном акте говорится, что на протяжении более 25 лет венесуэльские руководители систематически предавали доверие населения и коррупционировали ранее законные учреждения, чтобы организовать ввоз значительных объёмов наркотиков в США.
Кроме того, подчёркивается, что Николас Мадуро использовал свои незаконно приобретённые полномочия в сотрудничестве с сообщниками для доставки запрещённых веществ в США.