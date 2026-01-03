Обвинения США в адрес Мадуро распространяются на членов его семьи и чиновников

Согласно тексту заключения, Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединённых Штатов.
Помимо венесуэльского лидера, в списке обвиняемых фигурирует его супруга Силия Флорес и их сын. Также под удар попали ключевые политические фигуры страны: действующий вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо и его предшественник Родригес Часин. В документе упомянут и предполагаемый лидер преступного синдиката Tren de Aragua по прозвищу Ниньо Герреро.
Ранее генерал Дэн Кейн, глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США, сообщил о проведении американской операции в Венесуэле, в которой было использовано 150 летательных аппаратов. На пресс-конференции, прошедшей в Мар-а-Лаго, резиденции президента Дональда Трампа, Кейн отметил, что термин «интеграция» недостаточно точно отражает масштаб и комплексность этой тщательно спланированной операции.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.