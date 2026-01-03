Зеленский сделал заявление о Сырском на фоне больших отставок

Ранее сообщалось, Зеленский решил назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов) главой своего офиса. Первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем нового руководителя офиса. Зеленский также также предлагает назначить первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны. А сегодня он выразил ожидание, что парламент примет кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.