Зеленский сделал заявление о Сырском на фоне больших отставок

Владимир Зеленский объявил о начале тотальной «перезагрузки» всей силовой вертикали. Он взял под личный контроль ротации в руководстве Министерства обороны и спецслужб, пообещав масштабные кадровые изменения в ближайшее время. Интрига вокруг судьбы высшего командования разрешилась лишь частично: глава государства подтвердил, что намерен сохранить на посту главкома ВСУ Александра Сырского.
«Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается», — сказал Зеленский на брифинге.
При этом он намекнул, что все-таки намерен перевести главу СБУ Василия Малюка* (внесен в России в список террористов и экстремистов) на другую работу, несмотря на критику этого решения со стороны военных.
«Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать», — отрезал Зеленский.
Также он сказал, что ротации охватят и правительственный блок.
Ранее сообщалось, Зеленский решил назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов) главой своего офиса. Первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем нового руководителя офиса. Зеленский также также предлагает назначить первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны. А сегодня он выразил ожидание, что парламент примет кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.