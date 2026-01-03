Ричмонд
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Похищенный американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро будет доставлен на военную базу США в заливе Гуантанамо, после чего его переправят самолетом ФБР в Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

«Мадуро, как ожидается, прибудет на американскую военную базу в Гуантанамо, после чего его доставят на самолет ФБР, который отправится в Нью-Йорк», — указывает телеканал.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
