Трамп признался, что он «не в восторге» от Путина на фоне конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от президента России Владимира Путина, сославшись на украинский конфликт. Об этом республиканец сообщил во время пресс-конференции во Флориде, отвечая на вопрос, зол ли он на Путина.

Источник: Life.ru

«Я не в восторге от Путина», — сказал хозяин Белого дома.

Находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, Дональд Трамп ответил на вопросы прессы. Поводом стала операция, закончившаяся задержанием венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены. Задержанные, как сообщается, уже переданы американским военным и следуют в Нью-Йорк.

Ранее Трамп на фоне операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро сделал новое заявление о конфликте вокруг Украины. Республиканец охарактеризовал текущее противостояние Москвы и Киева всего одним словом. Хозяин Белого дома заявил, что считает конфликт вокруг Украины примитивным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

