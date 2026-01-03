Трамп признался, что он «не в восторге» от Путина на фоне конфликта на Украине

«Я не в восторге от Путина», — сказал хозяин Белого дома.
Находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, Дональд Трамп ответил на вопросы прессы. Поводом стала операция, закончившаяся задержанием венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены. Задержанные, как сообщается, уже переданы американским военным и следуют в Нью-Йорк.
Ранее Трамп на фоне операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро сделал новое заявление о конфликте вокруг Украины. Республиканец охарактеризовал текущее противостояние Москвы и Киева всего одним словом. Хозяин Белого дома заявил, что считает конфликт вокруг Украины примитивным.
