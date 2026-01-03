В США раскрыли детали проведения операции в Венесуэле

По его словам, Трамп отдал приказ о начале операции в 22.46 по восточному времени прошлой ночью (6.46 по минскому времени). Он указал, что американские войска прибыли на территорию Мадуро в 02.01 по местному времени Каракаса. Президенту Венесуэлы и его жене были предъявлены обвинения, и они были «взяты под стражу».