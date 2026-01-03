В США раскрыли детали проведения операции в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операция по захвату Николаса Мадуро и его жены разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы МИД: Беларусь заявляет о поддержке правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совбеза ООН Рыженков в телефонном разговоре с венесуэльским коллегой выразил поддержку правительству Венесуэлы Россия осудила агрессию против Венесуэлы и поддержал созыв Совбеза ООН.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на совместной с американским лидером Дональдом Трампом конференции заявил, что Вооруженные силы США несколько месяцев следили за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы «понять, как он передвигается, где живет, куда ездит, что ест, во что одевается, какие у него домашние животные».
Операция США в Венесуэле. Заявление Трампа.
По его словам, Трамп отдал приказ о начале операции в 22.46 по восточному времени прошлой ночью (6.46 по минскому времени). Он указал, что американские войска прибыли на территорию Мадуро в 02.01 по местному времени Каракаса. Президенту Венесуэлы и его жене были предъявлены обвинения, и они были «взяты под стражу».
В операции участвовало более 150 самолетов. Один из них был подбит, но остался в строю. -0-