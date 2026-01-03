Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку главкома ВСУ Сырского

Говоря отдельно о системе безопасности и правоохранительных органах, Зеленский добавил, что планируется заменах всех руководителей. «Что касается всей части безопасности, что касается всей правоохранительной системы, как это я и говорил, мы будем, я лично, будем заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. С большим уважением, мы все в одной команде», — сказал он.