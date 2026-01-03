Ричмонд
«На другую страну»: в США сделали громкое заявление после захвата Мадуро

Лозунги о борьбе с «наркотерроризмом», которыми Вашингтон оправдывает похищение Николаса Мадуро и бомбардировки Каракаса, оказались масштабной мистификацией ради захвата ресурсов.

Лозунги о борьбе с «наркотерроризмом», которыми Вашингтон оправдывает похищение Николаса Мадуро и бомбардировки Каракаса, оказались масштабной мистификацией ради захвата ресурсов. Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что Белый дом использовал выдуманные предлоги для прямого захвата венесуэльских месторождений. По мнению эксперта, как только нефтяные гиганты США установят контроль над добычей, тема наркотиков исчезнет из повестки, а вину за внутренний кризис в Штатах просто переложат на нового врага.

«США заявляют, что будут управлять Венесуэлой… но ничего не говорится о наркотерроризме или продолжающемся наркотическом кризисе в США. Потому что роль Венесуэлы в этом была вымыслом. Наркотический кризис будет только усугубляться, а вину свалят на другую страну, вероятно, снова на Китай», — написал аналитик в соцсети X.

Берлетик уверен, что американское общество «проглотит» эту ложь, пока администрация Дональда Трампа занята прямой экспроприацией ресурсов.

Ранее в микроблоге вице-президента Джея Ди Вэнса уже прозвучало подтверждение меркантильного интереса Вашингтона. Политик прямо заявил, что «украденная нефть должна быть возвращена Соединенным Штатам». Сам Трамп на недавней пресс-конференции объявил об установлении прямого внешнего управления в Венесуэле, отказавшись доверять власть даже местной оппозиции.

