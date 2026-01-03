Трамп потребовал от вице-президента Венесуэлы «делать то, что хотят США»

До этого на пресс-конференции Трамп сообщил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. На вопрос издания о том, будут ли «американские войска на местах помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».
В соответствии с конституцией Венесуэлы, в отсутствии президента страны его обязанности исполняет вице-президент. Ей предоставляется это право на 90 дней, после чего срок может продлить парламент.
Николас Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января (утром по московскому времени) в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. Оттуда президента Венесуэлы доставят в Нью-Йорк, где будет организован суд. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.
Операция получила название «Абсолютная решимость», она длилась 2 часа и 20 минут. По словам Трампа, Мадуро больше не президент и США возьмут на себя управление республикой, пока не произойдет необходимый политический переход. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, указал он.
Трамп также опубликовал фото захваченного спецназом Мадуро.