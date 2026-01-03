Трамп после захвата Мадуро посоветовал колумбийскому лидеру быть осторожнее

Напомним, Соединённые Штаты готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако на текущем этапе считают, что в этом нет необходимости. Ранее Дональд Трамп заявил, что в режиме реального времени наблюдал за ходом операции, целью которой было задержание главы Венесуэлы, Николаса Мадуро. Трамп подчеркнул, что следил за разворачивающимися событиями, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Позднее стало известно, что Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков.