Трамп после захвата Мадуро посоветовал колумбийскому лидеру быть осторожнее

В субботу, после сообщений о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, президент США Дональд Трамп публично предостерёг коллегу — президента Колумбии Густаво Петро. Республиканец порекомендовал ему проявлять осторожность.

Источник: Life.ru

«Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединённые Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», — предупредил хозяин Белого дома.

Напомним, Соединённые Штаты готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако на текущем этапе считают, что в этом нет необходимости. Ранее Дональд Трамп заявил, что в режиме реального времени наблюдал за ходом операции, целью которой было задержание главы Венесуэлы, Николаса Мадуро. Трамп подчеркнул, что следил за разворачивающимися событиями, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Позднее стало известно, что Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
