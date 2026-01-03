Трамп утверждает, что у РФ и США не испортятся отношения из-за Венесуэлы

Трамп пообещал учитывать интересы РФ и КНР в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает осложнения отношений с Россией после проведенной США военной операции в Венесуэле. Об этом он сказал 3 января на брифинге во Флориде.
«С РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», — сказал он на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Трамп добавил, что Вашингтон учитывает интересы России, Китая в Венесуэле. Однако к другим странам будут отношения будут рыночными.