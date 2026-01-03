Ричмонд
Трамп утверждает, что у РФ и США не испортятся отношения из-за Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает осложнения отношений с Россией после проведенной США военной операции в Венесуэле. Об этом он сказал 3 января на брифинге во Флориде.

Трамп пообещал учитывать интересы РФ и КНР в регионе.

«С РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», — сказал он на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп добавил, что Вашингтон учитывает интересы России, Китая в Венесуэле. Однако к другим странам будут отношения будут рыночными.

