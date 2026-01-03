Трамп: в США формируют команду для временного управления Венесуэлой

В Вашингтоне ведется формирование команды, которой предстоит взять на себя временное управление Венесуэлой, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции во Флориде.
«Мы разговариваем с людьми. Мы назначаем различных людей, и мы сообщим вам, кто именно эти люди, которые будут управлять Венесуэлой», — заявил американский президент.
По его словам, Соединенные Штаты планируют управлять Венесуэлой до появления возможности осуществить «безопасную и разумную передачу полномочий».
Президент сообщил также, что вывод американских сил из Венесуэлы потребует некоторого времени.
Напомним, в субботу стало известно о нанесении Соединенными Штатами ударов по территории Венесуэлы. По информации Пентагона, в операции были задействованы более 150 самолетов, в том числе истребители и бомбардировщики.
Сообщалось о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которых намерены судить в США.
В министерстве иностранных дел РФ призвали Соединенные Штаты освободить лидера Венесуэлы и его супругу.