Трамп: в США формируют команду для временного управления Венесуэлой

Американский президент пообещал рассказать журналистам, кто войдет в команду для временного управления Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне ведется формирование команды, которой предстоит взять на себя временное управление Венесуэлой, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции во Флориде.

«Мы разговариваем с людьми. Мы назначаем различных людей, и мы сообщим вам, кто именно эти люди, которые будут управлять Венесуэлой», — заявил американский президент.

По его словам, Соединенные Штаты планируют управлять Венесуэлой до появления возможности осуществить «безопасную и разумную передачу полномочий».

Президент сообщил также, что вывод американских сил из Венесуэлы потребует некоторого времени.

Напомним, в субботу стало известно о нанесении Соединенными Штатами ударов по территории Венесуэлы. По информации Пентагона, в операции были задействованы более 150 самолетов, в том числе истребители и бомбардировщики.

Сообщалось о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которых намерены судить в США.

В министерстве иностранных дел РФ призвали Соединенные Штаты освободить лидера Венесуэлы и его супругу.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше