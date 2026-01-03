Ричмонд
В Киеве рассказали, когда Украина надеется вступить в ЕС

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинский вице-премьер Тарас Качка назвал 2027 год теоретической, чрезвычайно рекордной, но возможной датой вступления Украины в ЕС.

Источник: Reuters

Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.

«Это очень теоретическая, чрезвычайно рекордная, но возможная», — сказал Качка, отвечая на вопрос может ли 2027 год стать возможной датой вступления Украины в ЕС.

При этом он отметил, что есть стандартный «календарь ожидания», по которому дата вступления в ЕС — 20230 год, но сроки можно сократить.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.

