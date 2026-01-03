Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского в парламенте «Слуга народа» Давид Арахамия допустил проведение президентских выборов одновременно со всеукраинским референдумом по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.

«Если будет документ, который будет подтвержден четырьмя сторонами — американцами, россиянами, европейцами и украинцами — если есть документ, который как драфт наработан, тогда вывешивается документ онлайн, 60 дней его обсуждают в разных кругах… Потом в какой-то день приходят люди, приходят на референдум, у них два бюллетеня: один — кто будет следующим президентом, второй — поддерживаете ли вы мирное соглашение», — сказал Арахамия, его комментарий приводит агентство УНИАН.

Он отметил, что для признания референдума легитимным в голосовании должны принять участие 50% избирателей. По его мнению, учитывая территории, которые Украина потеряла, и число выехавших из страны, этого будет сложно достичь. При этом он считает, что на выборы может прийти большее количество людей и потому целесообразно было бы проводить выборы и референдум одновременно.

В начале декабря, после заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60−90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше