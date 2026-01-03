В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
«Если будет документ, который будет подтвержден четырьмя сторонами — американцами, россиянами, европейцами и украинцами — если есть документ, который как драфт наработан, тогда вывешивается документ онлайн, 60 дней его обсуждают в разных кругах… Потом в какой-то день приходят люди, приходят на референдум, у них два бюллетеня: один — кто будет следующим президентом, второй — поддерживаете ли вы мирное соглашение», — сказал Арахамия, его комментарий приводит агентство УНИАН.
Он отметил, что для признания референдума легитимным в голосовании должны принять участие 50% избирателей. По его мнению, учитывая территории, которые Украина потеряла, и число выехавших из страны, этого будет сложно достичь. При этом он считает, что на выборы может прийти большее количество людей и потому целесообразно было бы проводить выборы и референдум одновременно.
В начале декабря, после заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60−90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.