Рубио: Мадуро отверг множество щедрых предложений США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты сделали множество щедрых предложений захваченному венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, однако он отказался их принять.
По его словам, у Николаса Мадуро было много возможностей избежать нынешней ситуации. Рубио сказал, что венесуэльскому лидеру были предложены очень щедрые условия, но вместо этого он выбрал путь дикаря и решил шутить.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.
