Трамп заявил, что США не намерены применять военную силу против Кубы

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует осуществлять военные операции в отношении Кубы. Такую позицию он изложил в интервью газете New York Post.

Источник: Reuters

Как следует из публикации газеты, на вопрос о том, намерен ли он применять военную силу в отношении Кубы, Трамп ответил отрицательно, изложив мнение, согласно которому «Куба падет сама по себе». «Дела у Кубы очень плохи», — добавил американский лидер.

При этом, по его версии, во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро «погибло много кубинцев». «Они защищали Мадуро. Это был плохой ход», — утверждал Трамп. «Куба всегда полагалась на Венесуэлу. Оттуда они получали деньги, и они защищали Венесуэлу, но в этом случае это не очень сработало», — заявил президент США.

