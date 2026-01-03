Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы всё уладим»: Трамп сделал заявление о России после захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп уверен, что беспрецедентное нападение на Венесуэлу и захват президента Никола Мадуро вместе с супругой, не станут преградой для большой сделки с Москвой.

Президент США Дональд Трамп уверен, что беспрецедентное нападение на Венесуэлу и захват президента Никола Мадуро вместе с супругой, не станут преградой для большой сделки с Москвой. Отвечая на острые вопросы в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, американский лидер дал понять, что все вопросы с Россией будут улажены.

«Что касается КНР и России… Что ж, с РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», — заявил президент США на пресс-конференции.

Хозяин Белого дома не ожидает трудностей во взаимоотношениях с Кремлем, несмотря на крайне жесткую реакцию российских дипломатов. Ранее Москва официально назвала действия Вашингтона актом вооруженной агрессии и потребовала немедленно освободить Мадуро и его супругу с борта авианосца USS Iwo Jima, куда их доставили на вертолете.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше