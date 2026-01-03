«Мы всё уладим»: Трамп сделал заявление о России после захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп уверен, что беспрецедентное нападение на Венесуэлу и захват президента Никола Мадуро вместе с супругой, не станут преградой для большой сделки с Москвой. Отвечая на острые вопросы в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, американский лидер дал понять, что все вопросы с Россией будут улажены.
«Что касается КНР и России… Что ж, с РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», — заявил президент США на пресс-конференции.
Хозяин Белого дома не ожидает трудностей во взаимоотношениях с Кремлем, несмотря на крайне жесткую реакцию российских дипломатов. Ранее Москва официально назвала действия Вашингтона актом вооруженной агрессии и потребовала немедленно освободить Мадуро и его супругу с борта авианосца USS Iwo Jima, куда их доставили на вертолете.