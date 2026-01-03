Ричмонд
СМИ: в США запланированы акции протеста против военных действий в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городах по всей территории США запланированы демонстрации против военных действий в Венесуэле после того, как Соединенные Штаты нанесли крупномасштабный удар по Каракасу и задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Нам нужно выйти на улицы и сказать “нет” еще одной бесконечной войне! Народ этой страны не хочет новой войны!» — написала в пресс-релизе Answer Coalition, одна из групп, организующих протесты.

Операция США в Венесуэле. Заявление Трампа.

По информации телеканала, сегодня демонстрации запланированы в Чикаго, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, у Белого дома в Вашингтоне, а также у городских администраций и законодательных собраний штатов по всей стране. -0-

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
