СМИ: в США запланированы акции протеста против военных действий в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городах по всей территории США запланированы демонстрации против военных действий в Венесуэле после того, как Соединенные Штаты нанесли крупномасштабный удар по Каракасу и задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Нам нужно выйти на улицы и сказать “нет” еще одной бесконечной войне! Народ этой страны не хочет новой войны!» — написала в пресс-релизе Answer Coalition, одна из групп, организующих протесты.
Операция США в Венесуэле. Заявление Трампа.
По информации телеканала, сегодня демонстрации запланированы в Чикаго, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, у Белого дома в Вашингтоне, а также у городских администраций и законодательных собраний штатов по всей стране. -0-