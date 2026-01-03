Ричмонд
Трамп заявил, что Мадуро могли убить, если бы он сопротивлялся при захвате

Трамп заявил, что Николас Мадуро мог бы быть убит, если бы он стал сопротивляться во время захвата.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы быть убит в случае, если бы он попытался сопротивляться во время захвата.

Отвечая на вопрос о том, рассматривали ли американские власти вариант устранения Мадуро, Трамп ответил, что это могло случиться в случае сопротивления.

Ранее Трамп сообщил, что Мадуро и его супруга находятся на судне, куда их доставили американские военные. Он описал дом Мадуро как крепость со стальными дверями и защищённой зоной, окружённой прочной сталью. По словам президента, Мадуро не успел добраться до этого бункера, так как действия военных были очень быстрыми.

Напомним, что США добавили в список обвиняемых по уголовному делу против Мадуро его жену и сына, а также министра внутренних дел и юстиции и одного из лидеров венесуэльской группировки «Трен де Арагуа». В обвинительном акте указывается, что на протяжении более 25 лет венесуэльские власти систематически подрывали доверие населения и коррупционировали законные учреждения для организации масштабного ввоза наркотиков в США.

