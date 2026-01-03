Трамп заявил, что Мадуро могли убить, если бы он сопротивлялся при захвате

Напомним, что США добавили в список обвиняемых по уголовному делу против Мадуро его жену и сына, а также министра внутренних дел и юстиции и одного из лидеров венесуэльской группировки «Трен де Арагуа». В обвинительном акте указывается, что на протяжении более 25 лет венесуэльские власти систематически подрывали доверие населения и коррупционировали законные учреждения для организации масштабного ввоза наркотиков в США.