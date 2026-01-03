Трамп заявил, что Мадуро могли убить, если бы он сопротивлялся при захвате

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы быть убит в случае, если бы он попытался сопротивляться во время захвата.
Отвечая на вопрос о том, рассматривали ли американские власти вариант устранения Мадуро, Трамп ответил, что это могло случиться в случае сопротивления.
Ранее Трамп сообщил, что Мадуро и его супруга находятся на судне, куда их доставили американские военные. Он описал дом Мадуро как крепость со стальными дверями и защищённой зоной, окружённой прочной сталью. По словам президента, Мадуро не успел добраться до этого бункера, так как действия военных были очень быстрыми.
Напомним, что США добавили в список обвиняемых по уголовному делу против Мадуро его жену и сына, а также министра внутренних дел и юстиции и одного из лидеров венесуэльской группировки «Трен де Арагуа». В обвинительном акте указывается, что на протяжении более 25 лет венесуэльские власти систематически подрывали доверие населения и коррупционировали законные учреждения для организации масштабного ввоза наркотиков в США.