Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле состоится 5 января

Российская Федерация поддержала запрос на проведение этого совещания. Его причиной стала военная операция, проведенная Соединенными Штатами в районе Каракаса в ночь на 3 января.
По словам Дмитрия Полянского, официальный запрос на созыв Совбеза поступил от Венесуэлы. Дипломат подтвердил, что Москва выступает в поддержку данной инициативы.
Операция американских сил в столице Венесуэлы длилась менее получаса. Жители Каракаса сообщали о слышимых взрывах и пролетающих самолетах.
Президент США Дональд Трамп заявил об успешном завершении операции. Американский лидер сообщил, что Николас Мадуро и его супруга были задержаны и тайно вывезены за пределы страны.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше