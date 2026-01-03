Ричмонд
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле состоится 5 января

Заседание Совбеза ООН по Венесуэле начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Комсомольская правда

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Венесуэле, состоится в понедельник, 5 января, в 18:00 по московскому времени. Информацию об этом распространил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Российская Федерация поддержала запрос на проведение этого совещания. Его причиной стала военная операция, проведенная Соединенными Штатами в районе Каракаса в ночь на 3 января.

По словам Дмитрия Полянского, официальный запрос на созыв Совбеза поступил от Венесуэлы. Дипломат подтвердил, что Москва выступает в поддержку данной инициативы.

Операция американских сил в столице Венесуэлы длилась менее получаса. Жители Каракаса сообщали о слышимых взрывах и пролетающих самолетах.

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном завершении операции. Американский лидер сообщил, что Николас Мадуро и его супруга были задержаны и тайно вывезены за пределы страны.

