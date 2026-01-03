Вице-президент Родригес: Венесуэла не будет ничьей колонией

Соответствующее заявление показал телеканал Telesur.
«В этой стране есть только один президент, его зовут Николас Мадуро Морос», — также подчеркнула она на совещании Совета обороны после нападения США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал полное подчинение Родригес условием отсутствия военных США на венесуэльской территории.
Он также сказал, что США берут на себя управление Венесуэлой на весь переходный период. Он отметил, что команда для контроля над латиноамериканской страной уже собирается.
