3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственный законный президент Венесуэлы — Николас Мадуро, заявила Делси Родригес. Соответствующее заявление показал телеканал Telesur.
Заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится 5 января Операция США в Венесуэле. Заявление Трампа.
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в субботу, 3 января, заявила о беспрецедентной военной агрессии Соединенных Штатов против национальной территории, которая завершилась незаконным похищением президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. Родригес подчеркнула, что в этой стране есть только один президент, и его зовут Николас Мадуро. Власти Венесуэлы настаивают на немедленном освобождении Николаса Мадуро и его жены.
Вице-президент возглавила заседание Совета обороны нации в связи с военной агрессией против Венесуэлы, в котором приняли участие высокопоставленные представители Боливарианского правительства. В этом контексте Родригес напомнила, что венесуэльское руководство ранее уже предупреждало о готовящейся агрессии под ложными оправданиями и предлогами, отметив, что «маски были сорваны». Она подчеркнула, что истинной целью этой операции является смена режима в Венесуэле, что позволило бы Соединенным Штатам «захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы». Руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу, сказала вице-президент, комментируя заявления Трампа о доступе к нефти.
Кроме того, Родригес объявила о введении в действие указа, подписанного президентом Мадуро и переданного председателю Верховного суда юстиции для его конституционного утверждения в Конституционной палате. Ожидается, что этот указ о внешнем чрезвычайном положении в ближайшие часы получит судебное одобрение, что позволит немедленно приступить к его исполнению.
Вице-президент отметила международную поддержку, заявив, что мировое сообщество объединило и возвысило свои голоса — от Китая и России до стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки и Азии. Она подчеркнула, что правительства разных стран потрясены этой атакой.
Вице-президент напомнила о недавних заявлениях президента Мадуро, который всего два дня назад публично, в телевизионном интервью подтвердил готовность правительства поддерживать диалоговые отношения для продвижения конструктивной повестки.
Она указала, что агрессия США грубо нарушает статьи 1 и 2 Устава Организации Объединенных Наций, несмотря на то что Мадуро протянул руку американскому народу с предложением установить дипломатические, политические и институциональные государственные каналы общения, основанные на благополучии народов, дружбе, сотрудничестве и уважении международного права.
В завершение вице-президент призвала венесуэльский народ сохранять спокойствие и противостоять ситуации вместе, в полном национальном единстве. Она призвала к тому, чтобы полицейское, военное и народное единство стало единым целым для защиты Венесуэлы на этом этапе защиты суверенитета и национальной независимости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила БЕЛТА. «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что “это будет второй Вьетнам”. И американцам он не нужен», — сказала пресс-секретарь.
С заявлением по ситуации выступило и Министерство иностранных дел Беларуси. «Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира», — было сказано в заявлении белорусского МИД. -0-
Читайте также:
Россия осудила агрессию против Венесуэлы и поддержал созыв Совбеза ООН В Каракасе произошло не менее семи взрывов, на юге города отключилось электричество В результате удара США по Венесуэле есть погибшие и пострадавшие Мадуро приказал развернуть комплексную оборону Венесуэлы Мадуро ввел чрезвычайное положение в связи с атакой на Венесуэлу Трамп: Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из Венесуэлы США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в «наркотерроризме».