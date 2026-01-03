Власти Венесуэлы настаивают на немедленном освобождении Николаса Мадуро

Вице-президент возглавила заседание Совета обороны нации в связи с военной агрессией против Венесуэлы, в котором приняли участие высокопоставленные представители Боливарианского правительства. В этом контексте Родригес напомнила, что венесуэльское руководство ранее уже предупреждало о готовящейся агрессии под ложными оправданиями и предлогами, отметив, что «маски были сорваны». Она подчеркнула, что истинной целью этой операции является смена режима в Венесуэле, что позволило бы Соединенным Штатам «захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы». Руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу, сказала вице-президент, комментируя заявления Трампа о доступе к нефти.