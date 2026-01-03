Вице-президент Родригес: Мадуро остается главой страны

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил о «предельной встревоженности» сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги из страны в результате действий США. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что подобные шаги, если они имели место, рассматриваются как неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, и призвало все стороны не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.