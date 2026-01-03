Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент Родригес: Мадуро остается главой страны

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Николас Мадуро продолжает исполнять полномочия главы государства и остается единственным легитимным лидером страны. Об этом она сообщила 3 января в обращении, распространенном государственными медиа Венесуэлы.

Правительство страны противодействует решениям Трампа.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Николас Мадуро продолжает исполнять полномочия главы государства и остается единственным легитимным лидером страны. Об этом она сообщила 3 января в обращении, распространенном государственными медиа Венесуэлы.

«В этой стране есть только один президент, его зовут Николас Мадуро Морос», — подчеркнула Родригес на совещании Совета обороны Венесуэлы. Его распространяли госмедиа страны.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США нанесли по Венесуэле масштабный удар, в ходе которого, по его утверждению, Мадуро и первая леди были захвачены и вывезены из страны. Ряд американских СМИ передавали о взрывах в Каракасе и ссылались на источники, утверждавшие, что операцию якобы проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с действиями Вашингтона. В ведомстве назвали происходящее угрозой суверенитету и территориальной целостности страны.

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил о «предельной встревоженности» сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги из страны в результате действий США. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что подобные шаги, если они имели место, рассматриваются как неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, и призвало все стороны не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше