Вице-президент Родригес: Мадуро остается главой страны

Правительство страны противодействует решениям Трампа.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Николас Мадуро продолжает исполнять полномочия главы государства и остается единственным легитимным лидером страны. Об этом она сообщила 3 января в обращении, распространенном государственными медиа Венесуэлы.
«В этой стране есть только один президент, его зовут Николас Мадуро Морос», — подчеркнула Родригес на совещании Совета обороны Венесуэлы. Его распространяли госмедиа страны.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США нанесли по Венесуэле масштабный удар, в ходе которого, по его утверждению, Мадуро и первая леди были захвачены и вывезены из страны. Ряд американских СМИ передавали о взрывах в Каракасе и ссылались на источники, утверждавшие, что операцию якобы проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил о «предельной встревоженности» сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги из страны в результате действий США. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что подобные шаги, если они имели место, рассматриваются как неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, и призвало все стороны не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.