Вице-президент Венесуэлы призвала немедленно освободить Мадуро

Венесуэльское руководство, фактически возглавляемое исполнительным вице-президентом Делси Родригес Гомес, официально назвало действия армии США в Каракасе актом агрессии под надуманными предлогами. Родригес подчеркнула, что похищенный Николас Мадуро остается единственным легитимным главой государства и должен быть немедленно освобожден вместе с супругой.

«Венесуэла требует немедленного освобождения Мадуро и его супруги… Руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу. Венесуэла не будет ничьей колонией», — заявила вице-президент республики, передает ТАСС.

«Единственный законный президент Венесуэлы — Николас Мадуро», — добавила Родригес.

Она также призвала граждан сохранять спокойствие и быть едиными.

