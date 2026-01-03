Вице-президент Венесуэлы призвала немедленно освободить Мадуро

Венесуэльское руководство, фактически возглавляемое исполнительным вице-президентом Делси Родригес Гомес, официально назвало действия армии США в Каракасе актом агрессии под надуманными предлогами. Родригес подчеркнула, что похищенный Николас Мадуро остается единственным легитимным главой государства и должен быть немедленно освобожден вместе с супругой.
«Венесуэла требует немедленного освобождения Мадуро и его супруги… Руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу. Венесуэла не будет ничьей колонией», — заявила вице-президент республики, передает ТАСС.
«Единственный законный президент Венесуэлы — Николас Мадуро», — добавила Родригес.
Она также призвала граждан сохранять спокойствие и быть едиными.